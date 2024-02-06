Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики
Киев • УНН
Ключевыми сильными сторонами украинской экономики являются ее ресурсный потенциал, близость к рынку ЕС и возможности для экспортных отраслей, в то время как ее главными слабыми сторонами являются старение населения, сокращение численности населения и близость к россии, считает эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.
Предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в своей колонке назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики. Главные слабые стороны долгосрочно - соседство с россией и демография (украинцы - стареющая нация, пережившая самый большой отток населения в Европе со времен второй мировой). Наши две главные сильные стороны - ресурсный потенциал и соседство с крупнейшим рынком в мире - ЕС, передает УНН.
По мнению эксперта, демографический вызов требует от Украины не только работать над возвращением уехавших украинцев, но и делать ставку не на количество, а на качество рабочей силы. Вызов безопасности требует отдать приоритет военно-промышленному комплексу, где Украина может стать одним из мировых лидеров.
Имеющиеся украинские ресурсы должны использоваться не в рамках старой олигархической модели, а как возможность для развития технологической экономики, продолжает Кацуба.
Наконец, интеграция Украины в западный мир и в Европейский Союз создают большие возможности для экспортноориентированных отраслей. Учитывая, как быстро в мире растет нестабильность и как быстро торговые маршруты из Азии в Европу становятся опасными, Украина может стать промышленной базой, куда переедет часть производства европейских компаний из Азии. Для этого Украине придется исправить базовые проблемы, например, с судебной системой, резюмирует Кацуба.
Александр Кацуба - украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.
Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики
Ключевыми сильными сторонами украинской экономики являются ее ресурсный потенциал, близость к рынку ЕС и возможности для экспортных отраслей, в то время как ее главными слабыми сторонами являются старение населения, сокращение численности населения и близость к россии, считает эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.
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