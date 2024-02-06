Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики

Предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в своей колонке назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики. Главные слабые стороны долгосрочно - соседство с россией и демография (украинцы - стареющая нация, пережившая самый большой отток населения в Европе со времен второй мировой). Наши две главные сильные стороны - ресурсный потенциал и соседство с крупнейшим рынком в мире - ЕС, передает УНН.

По мнению эксперта, демографический вызов требует от Украины не только работать над возвращением уехавших украинцев, но и делать ставку не на количество, а на качество рабочей силы. Вызов безопасности требует отдать приоритет военно-промышленному комплексу, где Украина может стать одним из мировых лидеров.

Имеющиеся украинские ресурсы должны использоваться не в рамках старой олигархической модели, а как возможность для развития технологической экономики, продолжает Кацуба.

Наконец, интеграция Украины в западный мир и в Европейский Союз создают большие возможности для экспортноориентированных отраслей. Учитывая, как быстро в мире растет нестабильность и как быстро торговые маршруты из Азии в Европу становятся опасными, Украина может стать промышленной базой, куда переедет часть производства европейских компаний из Азии. Для этого Украине придется исправить базовые проблемы, например, с судебной системой, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба - украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.