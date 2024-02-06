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Експерт Кацуба назвав ключові слабкі і сильні сторони української економіки

Експерт Кацуба назвав ключові слабкі і сильні сторони української економіки

Київ • УНН

 • 23582 перегляди

Ключовими сильними сторонами української економіки є її ресурсний потенціал, близькість до ринку ЄС та можливості для експортних галузей, в той час як її головними слабкими сторонами є старіння населення, скорочення чисельності населення та близькість до росії, вважає експерт з питань енергетики Олександр Кацуба.

Підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба у своїй колонці назвав ключі слабкі і сильні сторон україгнської економіки. Головні слабкі сторони довгостроково — сусідство з Росією і демографія (українці — нація, що старіє і пережила найбільший відтік населення в Європі з часів другої світової). Наші дві головні сильні сторони — ресурсний потенціал і сусідство з найбільшим ринком у світі - ЄС, передає УНН.

На думку експерта, демографічний виклик вимагає від України не тільки працювати над поверненням українців, які поїхали, але й робити ставку не на кількість, а на якість робочої сили. Безпековий виклик вимагає віддати пріоритет військово-промислового комплексу, де Україна може стати одним зі світових лідерів. 

Наявні українські ресурси мають використовуватися не в рамках старої олігархічної моделі, а як можливість для розвитку технологічної економіки, продовжує Кацуба. 

Нарешті, інтеграція України у західний світ і у Європейський Союз створюють великі можливості для експортноорієнтованих галузей. Враховуючи, як швидко у світі зростає нестабільність і як швидко торговельні маршрути з Азії в Європу стають небезпечними, Україна може стати промисловою базою, куди переїде частина виробництва європейських компаній з Азії. Для цього України доведеться виправити базові проблеми, наприклад, з судовою системою, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
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