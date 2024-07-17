Бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора, сообщило "Суспільне" с места происшествия в среду, пишет УНН.

Детали

15 июля в Кропивницком апелляционном суде адвокаты Романа Червинского обжаловали решение Кировоградского районного суда о мере пресечения и просили не держать подзащитного под стражей. Прокуратура настаивала на оставлении меры пресечения без изменений. После 8,5 часа заседания суд отменил содержание под стражей без права внесения залога, изменив меру пресечения на содержание под стражей до 4 августа с правом внесения 9 миллионов 84 тысяч гривен залога.

Залог за Червинского внесли 16 июля. Утром 17 июля адвокаты Андрей Иосифов и Константин Глоба пошли в изолятор со справкой о зачислении залога, которую пытались получить вечером.

Следующее заседание по делу Червинского в Кировоградском районном суде состоится 24 июля. Оно, как сообщается, состоится в закрытом режиме.

Контекст

СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово".

Как указывали в СБУ, по материалам дела, фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. В результате, по данным СБУ, враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.