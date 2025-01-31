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Экс-нардеп Королевская отвечает за связь ОПЗЖ с россией: СМИ рассказали подробности

Киев  •  УНН

 • 1895 просмотра

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Бывший нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская сохраняет доступ к депутатскому чату и коммуникации группы ПЗЖМ. Она также поддерживает связь с Виктором Медведчуком, который находится в рф.

Бывший народный депутат от ранее Оппозиционной платформы - За жизнь Наталья Королевская поддерживает связь с переименованной депутатской группой в парламенте Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ). Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

По словам собеседника издания, Королевская, которая выехала из Украины еще до полномасштабного вторжения рф, сейчас поддерживает связь с переименованной депутатской группой в парламенте под названием Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ).  

Она находится в депутатском чате группе, и в режиме реального времени видит все, что происходит и знает обо всех заседаниях Верховной рады, комитетов, когда и какие голосования, ее не исключили, в отличие от того же Рената Кузьмина или Олега Волошина (экс-народные депутаты ОПЗЖ), или ее мужа Юрия Солода. Кроме того, она поддерживает связь с Медведчуком, который находится в РФ (кум путина Виктор Медведчук)

- отмечает источник издания.

Кроме того, известно, что Королевская поддерживает связь с Виктором Медведчуком, который сейчас находится в РФ. 

Как отмечается из-за поддержки кума путина в Европе состоялось несколько мероприятий для украинских беженок, которые организовывала экс-депутат.

Напомним 

В июне 2023 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Наталью Королевскую по подозрению в недостоверном декларировании. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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