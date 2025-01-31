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Екснардепка Королевська відповідає за зв’язок ОПЗЖ з росією: ЗМІ розповіли подробиці

Київ • УНН

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Колишня нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська зберігає доступ до депутатського чату та комунікації групи ПЗЖМ. Вона також підтримує зв'язок з Віктором Медведчуком, який перебуває в рф.

Колишня народна депутатка від раніше Опозиційної платформи - За життя Наталія Королевська підтримує зв’язок з перейменованою депутатською групою у парламенті Платформа за життя та мир (ПЗЖМ). Про це повідомляє Radio NV з посиланням на власні джерела, пише УНН.

За словами співрозмовника видання, Королевська, яка виїхала з України ще до повномасштабного вторгнення рф, наразі підтримує зв’язок з перейменованою депутатською групою у парламенті під назвою Платформа за життя та мир (ПЗЖМ).  

Вона знаходиться у депутатському чаті групі, і у режимі реального часу бачить все, що відбувається і знає про всі засідання Верховної ради, комітетів, коли і які голосування, її не виключили, на відміну від того ж Рената Кузьміна або Олега Волошина (екснародні депутати ОПЗЖ), або її чоловіка Юрія Солода. Крім того, вона підтримує зв’язок з Медведчуком, який знаходиться у РФ (кум путіна Віктор Медведчук)

- зазначає джерело видання.

Крім того, відомо, що Королевська підтримує зв’язок із Віктором Медведчуком, який нині перебуває в рф. 

Як зазначається з-за підтримки кума путіна в Європі відбулося кілька заходів для українських біженок, які організовувала ексдепутатка.

Нагадаємо 

У червні 2023 Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську через підозру у недостовірному декларуванні. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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