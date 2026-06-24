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Экс-министр Виктор Бойко получил подозрение

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

Бывшего нардепа и экс-министра Виктора Бойко подозревают в схеме завладения более 5,6 млн грн государственного гранта. По данным следствия, деньги выделили на перерабатывающую промышленность, но оборудование не приобрели, а рабочие места не создали.

Экс-министр Виктор Бойко получил подозрение

Бывший народный депутат и экс-министр охраны окружающей природной среды подозревается в завладении более 5,6 млн грн государственного гранта, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о Викторе Бойко.

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины и экс-министру охраны окружающей природной среды Украины, который в настоящее время возглавляет наблюдательный совет одного из высших учебных заведений Киева

- указали в Офисе Генпрокурора.

Также подозрения, как сообщается, получили директор предприятия и бухгалтер.

По данным следствия, в начале 2024 года экс-министр организовал схему завладения средствами государственного гранта, выделенного на поддержку перерабатывающей промышленности. Для этого в Министерство экономики Украины подали бизнес-план по приобретению линии по производству комбикормов и созданию новых рабочих мест.

После согласования заявки предприятие получило более 5,6 млн грн бюджетных средств. В дальнейшем эти деньги перечислили на счет подконтрольного общества на основании документов с ложными сведениями", - отметили в Офисе Генпрокурора. - Оборудование, предусмотренное бизнес-планом, фактически не приобрели, новые рабочие места не создали, а грантовые средства использовали не по целевому назначению".

"Чтобы скрыть следы, в течение 2024-2026 годов в банковские и другие учреждения подавали документы о якобы выполнении условий грантовой программы - с данными о приобретении оборудования, запуске производственной линии и создании рабочих мест. Во время проверок в качестве нового оборудования демонстрировали технику, которая уже находилась в пользовании предприятия", - говорится в сообщении.

По заключению судебной экономической экспертизы, как отмечается, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 5,6 млн грн.

"Бывшему народному депутату и экс-министру инкриминируют организацию завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию имущества, полученного преступным путем", - указали в прокуратуре.

Директору предприятия и бухгалтеру, как сообщается, инкриминируют пособничество в завладении средствами, служебный подлог и легализацию имущества, полученного преступным путем.

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Павел Башинский

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