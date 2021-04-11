Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа

Букингемский дворец, как ожидается, объявит подробности проведения похорон принца Филиппа. Геральдическая палата уже сообщила, что церемония пройдет в часовне Святого Георги , а к похоронам тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.
Из-за пандемии в погребальную церемонию будут внесены изменения. Соответственно в воле герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.