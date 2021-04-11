Джонсон не буде присутній на похоронах принца Філіпа

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“Прем’єр-міністр послідовно хотів діяти відповідно до того, що було б краще для королівської сім’ї. Таким чином, щоб дозволити якомога більшій кількості членів сім’ї бути на похоронах, він не буде присутній на них в суботу”, — сказав співробітник канцелярії Джонсона.

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Похорон принца Філіпа, який помер 9 квітня в віці 99 років, відбудуться 17 квітня.

Букінгемський палац, як очікується, оголосить подробиці проведення похорону принца Філіпа. Геральдична палата вже повідомила, що церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, а до похорону тіло принца залишиться в королівському Віндзорському палаці під Лондоном.

Через пандемію в похоронну церемонію будуть внесені зміни. Відповідно в волею герцога, перед похоронами не проводитиметься публічного прощання.

Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня на сотому році життя. Він був чоловіком королеви Великої Британії Єлизавети II і батьком спадкоємця престолу — принца Чарльза.