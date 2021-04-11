Джонсон не буде присутній на похоронах принца Філіпа

Букінгемський палац, як очікується, оголосить подробиці проведення похорону принца Філіпа. Геральдична палата вже повідомила, що церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, а до похорону тіло принца залишиться в королівському Віндзорському палаці під Лондоном.
Через пандемію в похоронну церемонію будуть внесені зміни. Відповідно в волею герцога, перед похоронами не проводитиметься публічного прощання.
Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня на сотому році життя. Він був чоловіком королеви Великої Британії Єлизавети II і батьком спадкоємця престолу — принца Чарльза.