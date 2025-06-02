Джонатан Андерсон - новый креативный директор женской линии Dior

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Передает УНН со ссылкой на VanityFair.

Детали

Назначенный креативным директором мужской линии Dior в апреле прошлого года, Джонатан Андерсон станет первым дизайнером, который возглавит как женскую, так и мужскую линии Dior. Об этом сообщила материнская компания французского модного дома в понедельник, 2 июня.

Также известно, что магнат в сфере моды Бернар Арно, который вместе с LVMH владеет как Dior, так и Loewe, сделал это заявление на собрании акционеров в Париже.

Комментарий Андерсона и Дельфин Арно

Для меня большая честь присоединиться к Дому Dior в качестве креативного директора женской и мужской одежды. Меня всегда вдохновляло богатое наследие этого места: его глубина и характер. Я с нетерпением жду сотрудничества с легендарным Ателье, чтобы создать новую главу в этой невероятной истории. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность Дельфин Арно и Бернару Арно за их доверие и партнерство на протяжении многих лет - отметил Андерсон.

Рада приветствовать Джонатана Андерсона во главе женской и мужской одежды Дома Dior. Я с интересом следила за его карьерой с момента, как он присоединился к LVMH более десяти лет назад. Я убеждена, что он привнесет оригинальное и современное видение, вдохновленное великой историей Christian Dior и его знаковыми качествами. Команды и Ателье будут поддерживать и откликаться на творческую изобретательность Джонатан - отметила Дельфин Арно, президент и генеральный директор Christian Dior Couture.

Дополнение

Андерсона давно связывают с возможностью возглавить как мужскую, так и женскую одежду в Dior, которому, по мнению многих наблюдателей, нужна поддержка.

Напомним

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