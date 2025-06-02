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Джонатан Андерсон - новий креативний директор жіночої лінії Dior

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Північноірландський дизайнер Джонатан Андерсон став креативним директором жіночої лінії Dior, очоливши колекції прет-а-порте, високої моди та аксесуарів. Він також керуватиме чоловічою лінією.

Джонатан Андерсон - новий креативний директор жіночої лінії Dior

Північноірландський дизайнер змінив Марію Грацію К'юрі на посаді керівника колекцій прет-а-порте, високої моди та жіночих аксесуарів.

Передає УНН із посиланням на VanityFair.

Деталі

Призначений креативним директором чоловічої лінії Dior у квітні минулого року, Джонатан Андерсон стане першим дизайнером, який очолить як жіночу, так і чоловічу лінії Dior. Про це повідомила материнська компанія французького модного дому в понеділок, 2 червня.

Також відомо, що магнат у сфері моди Бернар Арно, який разом з LVMH володіє як Dior, так і Loewe, зробив цю заяву на зборах акціонерів у Парижі.

Коментар Андерсона та Делфін Арно

Для мене велика честь приєднатися до Дому Dior як креативний директор жіночого та чоловічого одягу. Мене завжди надихала багата спадщина цього місця: його глибина та характер. Я з нетерпінням чекаю співпраці з легендарним Ательє, щоб створити новий розділ у цій неймовірній історії. Я хотіла б висловити щиру подяку Дельфін Арно та Бернару Арно за їхню довіру та партнерство протягом багатьох років

- зазначив Андерсон.

Рада вітати Джонатана Андерсона на чолі жіночого та чоловічого одягу Дому Dior. Я з цікавістю стежила за його кар'єрою з моменту, як він приєднався до LVMH понад десять років тому. Я переконана, що він привнесе оригінальне та сучасне бачення, натхненне великою історією Christian Dior та його знаковими якостями. Команди та Ательє підтримуватимуть та відгукуватимуться на творчу винахідливість Джонатан

- зазначила Дельфін Арно, президентка і генеральний директор Christian Dior Couture.

Доповнення

Андерсона давно пов'язують з можливістю очолити як чоловічий, так і жіночий одяг у Dior, якому, на думку багатьох спостерігачів, потрібна підтримка.

Нагадаємо

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5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера10.04.25, 20:49 • 11992 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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