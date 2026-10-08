Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного Игоря Турчина

Дворец спорта в Киеве будет назван в честь легендарного украинского тренера женского гандбольного клуба "Спартак" Игоря Турчина. Об этом сообщает Суспільне Спорт, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что такая инициатива была поддержана во время Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины. Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник отметил важность фигуры Турчина в истории гандбола.

Это большое событие. Ведь это выдающаяся личность, которая сделала для украинского и мирового гандбола такое, что эта игра начала вдохновлять не одно поколение. Сегодня в Европе гандбол занимает второе место после футбола, а в некоторых странах — первое. По его книгам готовятся ведущие команды мира - сказал Мельник.

Он добавил, что переименования Дворца спорта в честь Турчина добивались с момента его смерти в 1993 году.

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Справочно

Игорь Турчин возглавлял киевский "Спартак" с 1969 года. Под его руководством команда 20 раз становилась чемпионкой СССР и 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Женская сборная СССР по гандболу, созданная на базе киевского "Спартака", завоевала медали на трех Олимпиадах: "золото" в Монреале-1976 и Москве-1980, а также "бронзу" в Сеуле-1988.

Также женская сборная под руководством Турчина пять раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира: "золото" в 1982 и 1986 годах, "серебро" в 1975 и 1978 годах и "бронза" в 1973 году.

В 1976 году Турчина признали лучшим тренером мира. Игорь Турчин умер в 1993 году во время игры за Кубок европейских чемпионов. На момент смерти он считался одним из самых титулованных тренеров в истории гандбола. Его достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним

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