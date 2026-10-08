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Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Генасамблея НОК підтримала перейменування київського Палацу спорту на честь гандбольного тренера Ігоря Турчина. Перейменування Палацу спорту на честь Турчина домагалися з моменту його смерті у 1993 році.

Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Палац спорту у Києві буде названий на честь легендарного українського тренера жіночого гандбольного клубу "Спартак" Ігоря Турчина. Про це повідомляє Суспільне Спорт, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що таку ініціативу було підтримано під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник відзначив важливість постаті Турчина в історії гандболу.

Це велика подія. Бо це видатна постать, яка зробила для українського і світового гандболу таке, що ця гра почала надихати не лише одне покоління. На сьогодні у Європі гандбол стоїть після футболу, а в деяких країнах на першому місці. За його книгами готуються провідні команди світу

- сказав Мельник.

Він додав, що перейменування Палацу спорту на честь Турчина домагалися з моменту його смерті у 1993 році.

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Довідково

Ігор Турчин очолював київський "Спартак" із 1969 року. Під його керівництвом команда 20 разів ставала чемпіонкою СРСР та 13 разів вигравала Кубок європейських чемпіонів.

Жіноча збірна СРСР з гандболу, створена на базі київського "Спартака", виграла медалі трьох Олімпіад: "золото" в Монреалі-1976 та Москві-1980, а також "бронзу" в Сеулі-1988.

Також жіноча збірна під керівництвом Турчина п'ять разів підіймалася на подіум чемпіонатів світу: "золото" у 1982 та 1986 роках, "срібло" у 1975 і 1978 роках та "бронза" у 1973 році.

У 1976 році Турчина визнали найкращим тренером світу. Ігор Турчин помер у 1993 році під час гри за Кубок європейських чемпіонів. На момент смерті він вважався одним із найтитулованіших тренерів в історії гандболу. Його досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

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Вадим Хлюдзинський

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