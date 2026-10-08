Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Палац спорту у Києві буде названий на честь легендарного українського тренера жіночого гандбольного клубу "Спартак" Ігоря Турчина. Про це повідомляє Суспільне Спорт, інформує УНН.

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Зазначається, що таку ініціативу було підтримано під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник відзначив важливість постаті Турчина в історії гандболу.

Це велика подія. Бо це видатна постать, яка зробила для українського і світового гандболу таке, що ця гра почала надихати не лише одне покоління. На сьогодні у Європі гандбол стоїть після футболу, а в деяких країнах на першому місці. За його книгами готуються провідні команди світу - сказав Мельник.

Він додав, що перейменування Палацу спорту на честь Турчина домагалися з моменту його смерті у 1993 році.

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Ігор Турчин очолював київський "Спартак" із 1969 року. Під його керівництвом команда 20 разів ставала чемпіонкою СРСР та 13 разів вигравала Кубок європейських чемпіонів.

Жіноча збірна СРСР з гандболу, створена на базі київського "Спартака", виграла медалі трьох Олімпіад: "золото" в Монреалі-1976 та Москві-1980, а також "бронзу" в Сеулі-1988.

Також жіноча збірна під керівництвом Турчина п'ять разів підіймалася на подіум чемпіонатів світу: "золото" у 1982 та 1986 роках, "срібло" у 1975 і 1978 роках та "бронза" у 1973 році.

У 1976 році Турчина визнали найкращим тренером світу. Ігор Турчин помер у 1993 році під час гри за Кубок європейських чемпіонів. На момент смерті він вважався одним із найтитулованіших тренерів в історії гандболу. Його досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

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