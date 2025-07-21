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Движение поездов киевского метро изменено: «красная» линия курсирует до «Вокзальной»

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии киевского метро временно организовано от станции «Академгородок» до станции «Вокзальная» по техническим причинам. Станция «Лукьяновская» закрыта для пассажиров из-за повреждения наземной части в результате обстрела.

Движение поездов киевского метро изменено: «красная» линия курсирует до «Вокзальной»

Движение по «красной» линии киевского метро временно осуществляется до станции «Вокзальная». Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Отмечается, что по техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции «Академгородок» до станции «Вокзальная».

О возобновлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно. Подчеркиваем, все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытие

- говорится в сообщении КГГА.

Там также проинформировали, что станция метро «Лукьяновская» закрыта для пассажиров, но работает как укрытие.

«В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены. Станция временно не будет работать на вход и выход», - предупредили в КГГА.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская», зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.

Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21.07.25, 04:18 • 11842 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

КиевПроисшествия
Киевская городская государственная администрация
Киев
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