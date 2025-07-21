Рух поїздів метро Києва змінено: "червона" лінія курсує до "Вокзальної"

Рух на "червоній" лінії київського метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна". Про цеінформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Зазначається, що з технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково. Наголошуємо, усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття - йдеться у повідомленні КМДА.

Там також поінформували, що станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - попередили у КМДА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

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