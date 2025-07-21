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Рух поїздів метро Києва змінено: "червона" лінія курсує до "Вокзальної"

Київ • УНН

 • 1748 перегляди

Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії київського метро тимчасово організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" з технічних причин. Станція "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів через пошкодження наземної частини внаслідок обстрілу.

Рух поїздів метро Києва змінено: "червона" лінія курсує до "Вокзальної"

Рух на "червоній" лінії київського метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна". Про цеінформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

Зазначається, що з технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково. Наголошуємо, усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття

- йдеться у повідомленні КМДА.

Там також поінформували, що станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - попередили у КМДА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21.07.25, 04:18 • 15872 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

КиївПодії
Київська міська державна адміністрація
Київ
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