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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Две легковушки столкнулись на Николаевщине: среди пострадавших пятеро детей

Две легковушки столкнулись на Николаевщине: среди пострадавших пятеро детей

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 15:05  •  5522 просмотра

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Девять человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет, пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz Vito и Ford Fiesta в селе Добрая Криница Николаевской области.

В Николаевской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали девять человек - водители и семь пассажиров, передает УНН со ссылкой на полицию Николаевской области.

Детали

ДТП произошло 5 июля около 14:30 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" в селе Добрая Криница.

Как сообщили в полиции, столкнулись машины Mercedes-Benz Vito под управлением 70-летнего водителя и Ford Fiesta за рулем которого находилась 29-летняя водитель. 

В результате столкновения транспортных средств Mercedes-Benz Vito перевернулся.

Масштабное ДТП на Ровенщине: автоцистерна столкнулась с маршруткой, погибли 14 человек6 июля 2024, 14:23 • 9854 просмотра

В результате автоаварии водители и семеро пассажиров, среди которых пятеро детей в возрасте 2, 6, 9, 15 и 16 лет, из обоих транспортных средств получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все травмированные были доставлены в медицинские учреждения.

Добавим

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
nikolaevНиколаев
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