Две легковушки столкнулись на Николаевщине: среди пострадавших пятеро детей

В Николаевской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали девять человек - водители и семь пассажиров, передает УНН со ссылкой на полицию Николаевской области.

Детали

ДТП произошло 5 июля около 14:30 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" в селе Добрая Криница.

Как сообщили в полиции, столкнулись машины Mercedes-Benz Vito под управлением 70-летнего водителя и Ford Fiesta за рулем которого находилась 29-летняя водитель.

В результате столкновения транспортных средств Mercedes-Benz Vito перевернулся.

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В результате автоаварии водители и семеро пассажиров, среди которых пятеро детей в возрасте 2, 6, 9, 15 и 16 лет, из обоих транспортных средств получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все травмированные были доставлены в медицинские учреждения.

Добавим

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.