Два овертайма помогли определить первого финалиста ЧМ по баскетболу

С первых минут встречи Австралия вырвалась вперед в счете и вела почти до последних минут. Однако за 10 секунд до конца основного времени штрафные Газоль вывели испанцев впервые вперед за долгое время. Однако дальше на себе заработал фол защитник команды с зеленого континента Патрик Миллс, который однажды ошибся с линии для штрафных и перевел встречу только в овертайм - 71:71.

Неуступчивая игра сопровождала команды в первом овертайме, но спурт 8:0 на старте второго овертайма принес испанцам выигрыш 95:88.

У победителей 33 очка на свой счет записал Газоль, 19 + 12 передач в Рикки Рубио. У Австралии 32 пункта в активе Миллса.

Добавим, второй финалист определится в матче Аргентины и Франции.