Два овертайма помогли определить первого финалиста ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сборные Испании и Австралии в Пекине разыграли первую путевку в финал чемпионата мира по баскетболу, передает корреспондент УНН.
С первых минут встречи Австралия вырвалась вперед в счете и вела почти до последних минут. Однако за 10 секунд до конца основного времени штрафные Газоль вывели испанцев впервые вперед за долгое время. Однако дальше на себе заработал фол защитник команды с зеленого континента Патрик Миллс, который однажды ошибся с линии для штрафных и перевел встречу только в овертайм - 71:71.
Неуступчивая игра сопровождала команды в первом овертайме, но спурт 8:0 на старте второго овертайма принес испанцам выигрыш 95:88.
У победителей 33 очка на свой счет записал Газоль, 19 + 12 передач в Рикки Рубио. У Австралии 32 пункта в активе Миллса.
Добавим, второй финалист определится в матче Аргентины и Франции.