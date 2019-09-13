Два овертайми допомогли визначити першого фіналіста ЧС з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Збірні Іспанії та Австралії в Пекіні розіграли першу путівку у фінал чемпіонату світу з баскетболу, передає кореспондент УНН.
З перших хвилин зустрічі Австралія вирвалася вперед у рахунку і вела майже до останніх хвилин. Проте за 10 секунд до кінця основного часу штрафні Марка Газоля вивели іспанців вперше вперед за довгий час. Однак далі на собі заробив фол захисник команди із зеленого континенту Патрік Міллс, який одного разу схибив з лінії для штрафних і перевів зустріч тільки в овертайм – 71:71.
Непоступлива гра супроводжувала команди в першому овертаймі, але спурт 8:0 на старті другого овертайму приніс іспанцям виграш 95:88.
У переможців 33 очки на свій рахунок записав Газоль, 19 + 12 передач у Ріккі Рубіо. У Австралії 32 пункти в активі Міллса.
Додамо, другий фіналіст визначиться у матчі Аргентини та Франції.