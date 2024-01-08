Два американских самолета F-16 пролетят над Боснией, как предупреждение против возможных сепаратистских действий

Два американских истребителя собираются пролететь над Боснией в понедельник, чтобы продемонстрировать поддержку целостности балканской страны на фоне проявлений сепаратистской политики лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство США в Боснии и Герцоговине и DW.

Контекст

Два американских истребителя F-16 пролетят сегодня над Боснией и Герцеговиной, чтобы предупредить, что Соединенные Штаты не потерпят попыток сепаратизма в этом балканском государстве, сообщило в понедельник посольство США в Сараево.

США подчеркнули, что Конституция Боснии и Герцеговины не предусматривает никакого права на отделение, и будут действовать, если кто-то попытается изменить этот базовый элемент Дейтонского мирного соглашения - говорится в заявлении посольства США.

Лидер боснийских сербов

Милорад Додик является президентом сербского образования под названием Республика Сербская (РС), как отмечает Ассошиэйтед Пресс, при поддержке рф продолжает резкую политику против санкций США и Великобритании. В частности он неоднократно угрожал отделить сербскую половину от остальной Боснии.

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Пролет американских F-16

Анонсированный полет американских истребителей сейчас совпадает с началом двухдневного празднования в сепаратистской Республике Сербской (РС) ее так называемого "национального дня" 9 января, и очевидно является следствием неоднократных угроз об отделении со стороны властей РС. Посольство США подчеркнуло, что объявленные учения истребителей являются частью двусторонних тренировок с боснийской армией и представляют собой часть военного сотрудничества между двумя странами, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах. В посольстве США сообщили, что миссию будет поддерживать танкер KC-135 Stratotanker, который обеспечит дозаправку F-16 в воздухе.

Атмосфера в Республике Сербской

9 января 2024 года, когда Республика Сербская будет отмечать 32-ю годовщину своего основания, является очень эмоционально насыщенной датой, поскольку считается поводом для начала войны в 1992 году, массового изгнания, этнических чисток и ужасного кровопролития. Празднование этой даты является провокационным оскорблением в сторону боснийских мусульман, которые являются среди главных жертв войны. Массовый расстрел около 8000 боснийцев в Сребренице сербскими военными под глазами международных наблюдателей является символом зверств, напоминает Volker Wagener, автор DW.

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Дата национального праздника РС также подчеркивает волнения в Боснии и Герцеговине, особенно в контексте попыток дестабилизации государства правительством Республики Сербской.

Недавно Милорад Додик ввел в Сенат РС бывшего руководителя сербской разведки Александра Вулина, который находится под санкциями США и считается настоящим пророссийским агитатором.

В прошлом году в 31-ю годовщину состоялся парад солдат, а незадолго до его проведения Милорад Додик почти демонстративно наградил высшей наградой РС Владимира Путина, подчеркнув тем самым роль России для Сербской Республики.

Этот юбилей был проведен в пригороде Сараево, который до сих пор является частью территории Сербской Республики. Но следует отметить, что только в одном Сараево во время балканской войны 1992-1995 годов от огня сербских военных сил погибло более 11 000 человек.

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