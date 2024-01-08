Два американські літаки F-16 пролетять над Боснією, як попередження проти можливих сепаратистських дій

Два американські винищувачі збираються пролетіти над Боснією в понеділок, щоб продемонструвати підтримку цілісності балканської країни на тлі проявів сепаратистської політики лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство США в Боснії Та Герцоговині та DW.

Контекст

Два американські винищувачі F-16 пролетять сьогодні над Боснією і Герцеговиною, щоб попередити, що Сполучені Штати не потерплять спроб сепаратизму в цій балканській державі, повідомило в понеділок посольство США в Сараєво.

США підкреслили, що Конституція Боснії і Герцеговини не передбачає ніякого права на відокремлення, і будуть діяти, якщо хтось спробує змінити цей базовий елемент Дейтонської мирної угоди - йдеться в заяві посольства США.

Лідер боснійських сербів

Мілорад Додік є президентом сербського утворення під назвою Республіка Сербська (РС), як зазначає Ассошіейтед Прес, за підтримки рф продовжує різку політику проти санкцій США та Великобританії. Зокрема він неодноразово погрожував відокремити сербську половину від решти Боснії.

У Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готовими до війни

Проліт американських F-16

Анонсований політ американських винищувачів наразі збігається з початком дводенного святкування в сепаратистській Республіці Сербській (РС) її так званого "національного дня" 9 січня, та вочевидь є наслідком неодноразових погроз щодо відокремлення з боку влади РС.

Посольство США підкреслило, що оголошене навчання винищувачів є частиною двосторонніх тренувань з боснійською армією і представляють собою частину військової співпраці між двома країнами, яка сприяє миру і безпеці на Західних Балканах. У посольстві США повідомили, що місію підтримуватиме танкер KC-135 Stratotanker, який забезпечить дозаправку F-16 у повітрі.

Атмосфера в Республіці Сербській

9 січня 2024 року, коли Республіка Сербська відзначатиме 32-у річницю свого заснування, є дуже емоційно насиченою датою, оскільки вважається приводом для початку війни в 1992 році, масового вигнання, етнічних чисток та жахливого кровопролиття. Святкування цієї дати є провокаційною образою у бік боснійських мусульманам, які є серед головних жертв війни. Масовий розстріл близько 8000 боснійців у Сребрениці сербськими військовими під очима міжнародних спостерігачів є символом звірств, нагадує Volker Wagener, автор DW.

Глава МЗС Італії закликав Євросоюз створити єдину армію

Дата національного свята РС також підкреслює хвилювання у Боснії та Герцеговині, особливо в контексті спроб дестабілізації держави урядом Республіки Сербській.

Нещодавно Мілорад Додік ввів до Сенату РС колишнього керівника сербської розвідки Олександра Вуліна, який перебуває під санкціями США і вважається справжнім проросійським агітатором.

Минулого року, в 31-шу річницю відбувся парад солдатів, а незадовго до його проведення Мілорад Додік майже демонстративно нагородив найвищою нагородою РС володимира путіна, підкресливши тим самим роль росії для Сербської Республіки.

Це ювілей було проведено у передмісті Сараєва, яке досі є частиною території Сербської Республіки. Але слід зазначити, що лише в одному Сараєво під час балканської війни 1992-1995 років від вогню сербських військових сил загинуло понад 11 000 людей.

Бельгія назвала пріоритетом на час головування в ЄС підтримку України