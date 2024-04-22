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Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы
Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.
Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия
Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.
Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф
Производитель строительных материалов Knauf планирует полностью уйти с российского рынка после более 30 лет работы на нем, имея целью передать свой бизнес местному менеджменту. Ранее компанию заподозрили в поставках продукции в оккупированный Мариуполь.
В Николаеве сообщили о слышимом взрыве
В городе Николаев, Украина, прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного вещателя.
Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.
Новый пакет санкций против россии должен предусматривать ограничения в отношении теневого флота рф - глава МИД Швеции
Швеция предлагает включить в новый пакет санкций против России ограничения на российский теневой флот танкеров, перевозящих нефть в обход санкций.
В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин
Еще двое мужчин в возрасте 48 и 51 года были госпитализированы в Херсоне с ранениями, полученными в результате российского обстрела Днепровского района.
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев
Киев посетила двухпартийная делегация представителей Конгресса США, что подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему
Украине нужны системы ПВО Patriot, ракеты к ним, различные крылатые ракеты для авиации и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы защитить свое небо от российских атак.
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики
Сегодняшнему поколению украинцев придется дольше работать в старости, дольше оставаться активным и обеспечивать себя своим трудом из-за сокращения соотношения работающих людей к пенсионерам.