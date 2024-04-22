Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия на территории Польши для укрепления безопасности восточного фланга НАТО. Об этом он сказал в интервью Fakt, пишет УНН.

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Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия на нашей территории, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и несем обязательства и в этой сфере, то есть просто реализуем общую политику - сказал Дуда.

По его словам, вопрос ядерного оружия является темой польско-американских переговоров.

Должен признаться, что когда меня спросили об этом, я заявил о нашей готовности. россия все больше милитаризирует Кенигсбергскую область. В последнее время она перебрасывает ядерное оружие в беларусь - говорит он.

Напомним

США хотят ускорить модернизацию своей ядерной триады, чтобы эффективно сдерживать угрозы со стороны России и Китая, чьи ядерные арсеналы и космический потенциал растут.

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