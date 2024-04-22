Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  215625 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  350088 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  173642 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130863 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102123 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103359 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207697 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237467 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233507 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  465021 просмотра

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Новости Мира •   •  7492 просмотра
Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.

Война •   •  11210 просмотра
Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф

Производитель строительных материалов Knauf планирует полностью уйти с российского рынка после более 30 лет работы на нем, имея целью передать свой бизнес местному менеджменту. Ранее компанию заподозрили в поставках продукции в оккупированный Мариуполь.

Новости Мира •   •  7170 просмотра
Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф

В Николаеве сообщили о слышимом взрыве

В городе Николаев, Украина, прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного вещателя.

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В Николаеве сообщили о слышимом взрыве

Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.

Война •   •  9497 просмотра
Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"

Новый пакет санкций против россии должен предусматривать ограничения в отношении теневого флота рф - глава МИД Швеции

Швеция предлагает включить в новый пакет санкций против России ограничения на российский теневой флот танкеров, перевозящих нефть в обход санкций.

Экономика •   •  10482 просмотра
Новый пакет санкций против россии должен предусматривать ограничения в отношении теневого флота рф - глава МИД Швеции

В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

Еще двое мужчин в возрасте 48 и 51 года были госпитализированы в Херсоне с ранениями, полученными в результате российского обстрела Днепровского района.

Война •   •  10352 просмотра
В Херсоне от обстрела армии рф пострадали еще двое мужчин

Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Киев посетила двухпартийная делегация представителей Конгресса США, что подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

политика •   •  61823 просмотра
Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Украине нужны системы ПВО Patriot, ракеты к ним, различные крылатые ракеты для авиации и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы защитить свое небо от российских атак.

Война •   •  56170 просмотра
Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнему поколению украинцев придется дольше работать в старости, дольше оставаться активным и обеспечивать себя своим трудом из-за сокращения соотношения работающих людей к пенсионерам.

Общество •   •  51020 просмотра
Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики