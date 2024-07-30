Информация, которая распространяется на отдельных информационных ресурсах о якобы существующих планах по ликвидации Десантно-штурмовых войск, как отдельного рода Вооруженных Сил Украины, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ДШВ, передает УНН.

Как отметили в ДШВ, враг, не имея возможности победить на поле боя, усиливает психологическое давление на личный состав Десантно-штурмовых войск с целью снижения их боеспособности.

Так, на отдельных информационных ресурсах распространяется информация о якобы существующих планах по переформированию бригад Десантно-штурмовых войск в штурмовые бригады Сухопутных войск и ликвидации Десантно-штурмовых войск, как отдельного рода Вооруженных Сил Украины.

Хотим подчеркнуть, что Десантно-штурмовые войска остаются неотъемлемой и самостоятельной составляющей Вооруженных Сил Украины и продолжат развиваться как отдельный род войск, что закреплено в Визии Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и утвержденной Стратегии развития Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года - указали в ДШВ.

Десантно-штурмові війська створили сайт для охочих вступити до лав ДШВ з можливістю обрати бригаду