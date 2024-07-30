Десантно-штурмовые войска опровергли фейк об их ликвидации как отдельного рода ВСУ. ДШВ остаются самостоятельной составляющей ВСУ и продолжат развиваться согласно утвержденной Стратегии до 2035 года.
Информация, которая распространяется на отдельных информационных ресурсах о якобы существующих планах по ликвидации Десантно-штурмовых войск, как отдельного рода Вооруженных Сил Украины, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ДШВ, передает УНН.
Как отметили в ДШВ, враг, не имея возможности победить на поле боя, усиливает психологическое давление на личный состав Десантно-штурмовых войск с целью снижения их боеспособности.
Так, на отдельных информационных ресурсах распространяется информация о якобы существующих планах по переформированию бригад Десантно-штурмовых войск в штурмовые бригады Сухопутных войск и ликвидации Десантно-штурмовых войск, как отдельного рода Вооруженных Сил Украины.
Хотим подчеркнуть, что Десантно-штурмовые войска остаются неотъемлемой и самостоятельной составляющей Вооруженных Сил Украины и продолжат развиваться как отдельный род войск, что закреплено в Визии Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и утвержденной Стратегии развития Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года
Десантно-штурмові війська створили сайт для охочих вступити до лав ДШВ з можливістю обрати бригаду24 марта 2024, 14:20 • 105365 просмотров