Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов
Киев • УНН
Украинские военные применяют британских роботов BAD.2 для разведки и переноски грузов. Более 30 таких устройств уже действуют на фронте, помогая выявлять мины и вражеские позиции.
Бойцы Сил обороны Украины активно применяют на фронте собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance. Такие дроны прекрасно справляются с разведкой, тем самым сохраняют жизнь разведчикам. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Детали
Журналисты, отметили, что эти роботы компактные, прочные и маневренные. Они также могут добраться туда, где не пройдет воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов.
Кроме этого собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки и вычисляют передвижения российских войск. По данным издания, сейчас на фронте уже есть более 30 таких собак.
В Bild также отметили, что благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Собаки-роботы передвигаются по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов.
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Их стоимость в зависимости от модификации составляет от 4 до 8 тысяч евро. Как пишет издание первыми собак-роботов начали испытывать бойцы 28-й бригады ВСУ. В подтверждение этой статьи военные и сами демонстрируют фото с роботом в боевых условиях.
Впрочем, как видно из фото бойцов, дрон используют не только для разведки. На отдельных кадрах можно заметить, что робот также способен переносить боеприпасы и различное снаряжение.
Напомним
В Генштабе заявили, что ВСУ стремятся широко внедрять искусственный интеллект, включая БПЛА, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя и компенсировать численное преимущество противника.
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