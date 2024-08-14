Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

Бойцы Сил обороны Украины активно применяют на фронте собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance. Такие дроны прекрасно справляются с разведкой, тем самым сохраняют жизнь разведчикам. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Журналисты, отметили, что эти роботы компактные, прочные и маневренные. Они также могут добраться туда, где не пройдет воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов.

Кроме этого собаки-роботы с видеокамерой разведывают окрестности, обнаруживают мины-ловушки и вычисляют передвижения российских войск. По данным издания, сейчас на фронте уже есть более 30 таких собак.

В Bild также отметили, что благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Собаки-роботы передвигаются по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение пяти часов.

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Их стоимость в зависимости от модификации составляет от 4 до 8 тысяч евро. Как пишет издание первыми собак-роботов начали испытывать бойцы 28-й бригады ВСУ. В подтверждение этой статьи военные и сами демонстрируют фото с роботом в боевых условиях.

Впрочем, как видно из фото бойцов, дрон используют не только для разведки. На отдельных кадрах можно заметить, что робот также способен переносить боеприпасы и различное снаряжение.

Напомним

В Генштабе заявили, что ВСУ стремятся широко внедрять искусственный интеллект, включая БПЛА, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя и компенсировать численное преимущество противника.

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