Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

Накануне 30 марта россияне 18 раз обстреляли Донецкую область и убили 2 мирных жителей, еще 5 ранили. Об этом сообщил Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Вчера в результате российских обстрелов двое жителей Красногоровки погибли и один пострадал, также были ранены: 3 человека в Курахово, 1 человек в Константиновке - написал Филашкин.

Детали

По данным председатель ОВА, общее количество жертв россиян в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения составляет 1898 убитыми, и 4749 ранеными. Эта статистика представлена без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, согласно информации Филашкина из-за вчерашних атак россиян по региону есть многочисленные разрушения. Всего за сутки оккупанты 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. повредили сельхозпредприятие в Богоявленке, и частные дома в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. есть многочисленные разрушения

Напомним

Российская армия 1925 раз обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибла одна женщина, еще 3 жителей получили ранения, повреждено 59 гражданских объектов, включая жилые дома, школу, рынок и объекты критической инфраструктуры.