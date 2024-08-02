Должно быть общественное обсуждение - нардеп считает, что его коллеги, которые хотят переименовать Бровары в Бровары пренебрегли действующим законодательством

Даже если изменение названия города Бровары на Бровари каким-то образом формально подпадает под декоммунизацию, то это все равно предусматривает общественное обсуждение жителей города. Такое мнение высказал народный депутат Украины Сергей Евтушок в комментарии УНН.

По его словам, согласно действующему законодательству, есть четкая процедура, которая предусматривает, что позиция жителей населенного пункта, который пытаются переименовать, должна быть учтена.

Детали

"Закон о декоммунизации четко определяет процедуру или алгоритм как должно происходить переименование. Там первоочередная стадия, то есть стартовая стадия - полностью с обсуждением с людьми с населенным пунктом, о котором идет речь.

Поэтому если речь не об области, а о городе, то первое что требует закон о декоммунизации это обсуждение. А обсуждение это как раз и есть позиция местных жителей", - отметил Евтушок.

Вопрос переименования Броваров стоит вынести на местный референдум - нардеп

Дополнительно

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Жителей Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровари. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах города.