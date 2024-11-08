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Доля толерантных украинцев растет, но есть психологические барьеры - уполномоченная Президента Украины по безбарьерности

Киев  •  УНН

13:38 • 6616 просмотра

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Советник президента сообщила о росте сочувствия украинцев к людям с нарушениями движения, слуха и зрения. Однако психологические барьеры все еще мешают людям оказывать поддержку из-за неуверенности.

Украинцы стали проявлять больше сочувствия к людям с нарушениями движения, слуха и зрения, однако психологические барьеры все еще мешают поддержке. Об этом рассказала советник - уполномоченный Президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина журналисту УНН.

"Есть исследования, которые показывают, что украинцы начали проявлять больше сочувствия к людям с определенными нарушениями движения, слуха, зрения, но наши люди до сих пор не знают, как правильно поддержать или что-то предложить помощь этому человеку. Много именно психологических барьеров и из-за неуверенности люди просто отстраняются от помощи таким людям. Именно доля толерантных людей растет, но все же есть психологические барьеры", - рассказала Ломакина.

По ее словам, нужны комплексные действия для решения этой проблемы: общенациональное обучение и информационные кампании.

"Мы планируем запустить именно просветительские информационные кампании, чтобы научить украинцев взаимодействовать с людьми старшего возраста и людьми с инвалидностью", - добавила Ломакина.

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности4 июля 2024, 10:53 • 151206 просмотров

Добавим

Эксперты, опрошенные УНН, неоднократно отмечали, что центральная власть должна уделять должное внимание безбарьерности в Украине, особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны, развязанной россией против Украины. Однако, не следует исключать из этого процесса и местные власти, которые в силу своих возможностей должны обеспечивать доступность в населенных пунктах.

Одним из примеров того, когда управленцы слышат потребности местных жителей и реагируют на них является город Бровары.

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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