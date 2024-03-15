Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Кабинет министров Украины выделяет 200 млн грн на закупку лекарственных средств и медикаментов, чтобы украинские воины в "Феофании" могли получить качественную помощь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Премьер Денис Шмыгаль перед началом заседания сообщил, что правительство утвердит порядок использования средств для медицинской помощи и социальной реабилитации военнослужащих в больнице "Феофания".

Правительство выделяет 200 млн грн на закупку лекарственных средств и медикаментов, чтобы наши воины в "Феофании" могли получить качественную помощь - сказал Шмыгаль.

Постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что по результатам заседания, порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для медицинской помощи и социальной реабилитации военнослужащих в клинической больнице "Феофания", утвержден. По его словам, порядок определяет механизм использования средств. Мельничук отметил, что предусмотрено направить бюджетные средства на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения предоставления военнослужащим медицинской помощи и социальной реабилитации в больнице "Феофания".

Дополнение

В феврале 2024 года правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд.

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