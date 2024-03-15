Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103335 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105763 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111756 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104474 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125384 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119392 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128413 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141286 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128293 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127389 просмотра

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Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

Общество •   •  6247 просмотра
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.

Экономика •   •  7327 просмотра
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине, выразив совместную поддержку Украине, пообещав увеличить поставки оружия и финансовую помощь, а также подтвердив, что на карту поставлена безопасность Европы в Украине, что знаменует собой "новое доброе начало для Веймарского треугольника".

Война •   •  8755 просмотра
Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника

Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.

Новости Мира •   •  7117 просмотра
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам

В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.

Новости Мира •   •  8023 просмотра
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Биткоин падает после достижения исторического максимума

После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.

Экономика •   •  9108 просмотра
Биткоин падает после достижения исторического максимума

В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.

Общество •   •  10050 просмотра
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

По данным министра внутренних дел, количество жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 73: 16 человек погибли, в том числе спасатель, и 73 получили ранения.

Война •   •  10670 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.

Новости Мира •   •  8440 просмотра
В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

Правительство Украины приняло постановление, которое определяет порядок предоставления комплексной медицинской, реабилитационной, психологической и социальной поддержки военнослужащим и гражданским лицам, освобожденным из плена в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Общество •   •  10954 просмотра
"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников