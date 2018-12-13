Детский Омбудсмен выступает за полный запрет суррогатного материнства в Украине

"Я не субъект законодательной инициативы - это должна Верховная Рада, депутаты, разрабатывать этот законопроект, изменения в статьи Семейного кодекса - запрет суррогатного материнства. Есть группа народных депутатов, которые этим занимаются, поэтому это их инициатива", - отметил Омбудсмен.



Со своей стороны, Кулеба как Омбудсмен постоянно поднимает проблему суррогатного материнства во время встреч с представителями посольств, с депутатами, экспертами. "Но есть определенные лоббисты (суррогатного материнства в Украине - ред.) - это юридические компании, медицинские компании, которые на этом зарабатывают огромные средства", - добавил он.



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При этом он добавил, что лично поддерживает идею полного запрета суррогатного материнства в стране. "Я бы запретил вообще суррогатное материнство в Украине. Для иностранцев, в первую очередь. Потому что это купля-продажа детей. Для украинцев есть также много причин для запрета", - отметил Омбудсмен.



По его словам, прежде всего в Украине нет четких и прозрачных законов о суррогатном материнстве. Как отметил Омбудсмен, в стране уже были случаи, когда родители-иностранцы отказывались от детей, рожденных суррогатной матерью из-за недостатков в их здоровье. Кроме того, предусмотрен механизм отказа суррогатной матери от ранее обещанных услуг.



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Кроме того, в стране отсутствует база данных генетических материалов, что может привести в дальнейшем к повторному использованию детьми родительского материала и рождения детей с серьезными нарушениями здоровья.



Также Кулеба отметил, что многие страны, в которых суррогатное материнство было урегулирован законодательно запретили его. Так поступили, в частности, Таиланд, Индия, Мексика и тому подобное.



Напомним, следствие отработало всю цепь преступного бизнеса по торговле украинскими детьми. В ходе расследования было установлено, что преступная деятельность покрывается народным депутатом Виталем Купрем.



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Украинские правоохранители разоблачили медицинское учреждение, которое занималось предоставлением незаконных услуг суррогатного материнства.



По словам Генерального прокурора Юрия Луценко, Украина является одним из лидеров в мире по предоставлению незаконных услуг в суррогатном материнстве.



В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 8625 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав детей при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, которым предлагается законодательно ввести ограничения в применении вспомогательных репродуктивных технологий.