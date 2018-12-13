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Дитячий Омбудсмен виступає за повну заборону сурогатного материнства в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба виступає за повну заборону сурогатного материнства в країні, хоча сам не може ініціювати створення законопроекту. Про це дитячий Омбудсмен повідомив в коментарі кореспонденту УНН.

Дитячий Омбудсмен виступає за повну заборону сурогатного материнства в Україні

"Я не суб'єкт законодавчої ініціативи – це має Верховна Рада, депутати, розробляти цей законопроект, зміни до статей Сімейного кодексу – заборона сурогатного материнства. Є група народних депутатів, які цим займаються, тому це їхня ініціатива", - зазначив Омбудсмен.

Зі свого боку, Кулеба як Омбудсмен постійно піднімає проблему сурогатного материнства під час зустрічей з представниками посольств, з депутатами, експертами. "Але є певні лобісти (сурогатного материнства в Україні – ред.) – це юридичні компанії, медичні компанії, які на цьому заробляють шалені кошти", - додав він.

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При цьому він додав, що особисто підтримує ідею повної заборони сурогатного материнства в країні. "Я б заборонив взагалі сурогатне материнство в Україні. Для іноземців, в першу чергу. Тому що це купівля-продаж дітей. Для українців є також багато причин щодо заборони", - наголосив Омбудсмен.

За його словами, перш за все в Україні немає чітких і прозорих законів щодо сурогатного материнства. Як зазначив Омбудсмен, в країні уже траплялись випадки, коли батьки-іноземці відмовлялись від дітей, народжених сурогатною матір'ю через вади у їхньому здоров'ї. Крім того, не передбачений механізм відмови сурогатної матері від раніше обіцяних послуг.

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Окрім того, в країні відсутня база даних генетичних матеріалів, що може призвести в подальшому до повторного використання дітьми батьківського матеріалу й народження дітей із серйозними вадами здоров'я.

Також Кулеба зазначив, що багато країн, в яких сурогатне материнство було неврегульовано законодавчо, заборонили його. Так вчинили, зокрема, Таїланд, Індія, Мексика тощо.

Нагадаємо, слідство відпрацювало увесь ланцюг злочинного бізнесу з торгівлі українськими дітьми. В ході розслідування було встановлено, що злочинну діяльність покриває народний депутат Віталій Купрій.

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Українські правоохоронці викрили медичний заклад, який займався наданням незаконних послуг із сурогатного материнства.

За словами Генерального прокурора Юрія Луценко, Україна є одним із лідерів у світі з надання незаконних послуг у сурогатному материнстві.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону № 8625 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій, яким пропонується законодавчо запровадити обмеження у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

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