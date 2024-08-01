Директор юрдепартамента НБУ Зима бросает тень на всю банковскую систему и должен быть уволен - правозащитник

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима подрывает доверие ко всей банковской системе вместо того, чтобы быть примером честного чиновника. Поэтому его следует уволить с должности и дать таким образом сигнал партнерам, что нарушать закон чиновникам Нацбанка недопустимо. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Дело в том, что в любой цивилизованной стране банковская система это индикатор доверия, в первую очередь граждан к банковской системе. НБУ - это место где не только принимают регуляторные решения, нормативные акты, они должны подать пример того, как должны работать банкиры. И когда мы говорим, что есть уголовные дела в отношении некоторых руководителей НБУ - это означает, что определенный период расследования, которое делают правоохранители, это должностное лицо должно быть отстранено. Даже если он не совершал какие-то преступления. Потому что нельзя бросать тень доверия к любому работнику НБУ, даже водителю или охраннику банка, не говоря уже о такой высокой должности - отметил Багиров.

По его словам, дело Зимы - не единственный случай, когда чиновники Нацбанка бросают тень на банковскую систему своими нарушениями. Багиров напомнил, что ранее Верховный суд принял окончательное решение по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц на более 1,4 млрд грн к бывшему менеджменту ликвидированного "Платинум Банка", в частности к бывшей исполняющей обязанности правления банка, а ныне заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. Согласно решению суда, она должна выплатить 1,5 млрд грн.

Багиров отметил, что несмотря на такое решение суда Рожкова продолжает работать в Нацбанке. Как и Рожкова, директор юрдепартамента НБУ Зима продолжает работать на своей должности, несмотря на уголовное дело. Он даже не отстранен.

"Я понимаю что чем больше таких уголовных дел в отношении работников НБУ - тем меньше доверия к этому финансовому институту", - подчеркнул Багиров.

По словам правозащитника, Зима своими рекомендациями об отзыве исков против Нацбанка перенял на себя полномочия судов Украины.

"Я понимаю, что уголовное дело есть, есть потерпевшее лицо и законы и нормы Конституции через правоохранительные органы, судебные органы должны работать так, чтобы восстановить нарушенные права этого человека, в том числе предусмотрев компенсации за правовые там и финансовые убытки, которые есть. Я, к сожалению, не могу сейчас, как правозащитник утверждать, что будет дан ход законным способом в отношении работников НБУ, потому что нет к сожалению в политике НБУ практики очистки от работников, которые своими действиями и решениями нарушили нормы закона, Уголовного кодекса Украины", - отметил Багиров.

В то же время, по его мнению, глава НБУ Андрей Пышный должен дать четкий сигнал международным партнерам Украины о том, что не будет терпеть нарушителей закона в Нацбанке.

"Мое мнение, как правозащитника и гражданина Украины, руководителю НБУ надо немедленно принять решение уволить своих заместителей и руководителей департаментов от занимаемых должностей и таким образом дать сигнал нашим финпартнерам в мире, что есть определенные законы, которые нельзя нарушать", - подчеркнул Багиров.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО „АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.