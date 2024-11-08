Дипломатический скандал: Франция требует объяснений от Израиля после атаки на французское священное место
Киев • УНН
Израильские силы безопасности провели рейд на территории под французской администрацией в Иерусалиме, задержав двух дипломатов. Инцидент произошел в присутствии главы МИД Франции и вызвал резкую реакцию Парижа.
Франция обвинила Израиль в подрыве двусторонних отношений после инцидента в Иерусалиме, где израильские силы безопасности вошли на территорию, находящуюся под французской администрацией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время этого рейда были ненадолго задержаны два французских дипломата.
Инцидент произошел в комплексе церкви Pater Noster на Оливковой горе, когда там находился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Комплекс, как и еще три объекта в Иерусалиме, считается французской территорией и находится под ответственностью Франции.
Этот случай вызвал резкую реакцию Парижа, который расценивает действия израильских сил как вмешательство во французские дипломатические зоны, призывая Израиль уважать их особый статус и международное право.
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