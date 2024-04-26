Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
yaponiyaЯпония
energodarЭнергодар
Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  40183 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  150466 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  166385 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171589 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150951 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120893 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105889 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103101 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137803 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158207 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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19 апреля 2024, 15:15  •  587857 просмотра

Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.

Война •   •  9594 просмотра
Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера

Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии.

Война •   •  10391 просмотра
Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей

В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадало 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.

Война •   •  9464 просмотра
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей

Рада может разрешить подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.

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Рада может разрешить подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Вражеский авиаудар по промышленному объекту в Сумах, Украина, был нанесен 26 апреля из двух зенитных установок, что повлекло взрыв, последствия которого еще оцениваются.

Война •   •  9994 просмотра
В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, Соединенные Штаты уже начали процесс перемещения оружия, боеприпасов и оборудования из утвержденного пакета помощи на сумму 1 миллиард долларов в Украину.

Война •   •  10133 просмотра
Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Шесть энергоблоков оккупированной россией Запорожской атомной электростанции приближаются к завершению срока эксплуатации топлива, выходя на неизведанную территорию, поскольку ранее никто никогда не превышал эти сроки, что вызывает беспокойство по поводу безопасности.

Война •   •  8399 просмотра
Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Если воинская часть получает некачественные продукты питания, начальник продовольственной службы должен составить акт. Поставщик будет оштрафован на 20% от стоимости некачественных продуктов и обязан заменить их в течение 24 часов.

Общество •   •  40183 просмотра
Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

Украинские партизаны зафиксировали перемещение нескольких боевых машин пехоты БМП-2 в направлении Симферополя в Крыму, вероятно, для ремонта.

Война •   •  7148 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи и максимальной диджитализацией для тех, кто в ней больше всего нуждается, поскольку социальные расходы зависят от международной помощи, а экономика сосредоточена на расходах на оборону.

Общество •   •  7448 просмотра
В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики