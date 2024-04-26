Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Одна из проблем, которая создает угрозу ухудшения ситуации на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, это отсутствие квалифицированного персонала, обученного работать именно с оборудованием этой АЭС. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН.

Он напомнил, что весь украинский персонал станции пока отстранен, даже те, кто остался во временно оккупированном Энергодаре не допускаются к работе на АЭС.

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Сейчас полностью отстранен (украинский персонал - ред.) и заменен персоналом "Росатома", персоналом случайно набранным там вокруг города Энергодар. И фактически часть нашего персонала выехала на нашу территорию, часть персонала находится в Энергодаре, но они не допускаются к собственным рабочим местам. Именно это одна из проблем, которая может приводить к ухудшению, резкому ухудшению ситуации на Запорожской атомной станции - сказал Котин.

Он также прокомментировал сходство ситуации на ЗАЭС к сценариям по которым развивалась авария на станции в японской Фукусиме.

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Хотелось бы сказать, что некорректно и что такого статуса не может быть на Запорожской атомной станции, но именно так развивалась авария на Фукусиме. Когда после землетрясения повреждена была линия внешнего питания станции из энергосети Японии, и после этого уже во вторую волну во время цунами были выведены из строя дизель-генераторы, и станция потеряла полностью все питание насосов, которые охлаждают топливо. После того, как насосы остановились, они имели плавление топлива на энергоблоках. Вот такая ситуация, фактически начало такой ситуации, и дальнейшая угроза она постоянно сейчас на Запорожской атомной станции. Потому что действиями рашистов в самом начале военной агрессии было повреждено несколько линий электропередач. Сейчас она находится на одной-двух линиях, (именно - ред.) сейчас на двух линиях. Они в любое время могут быть повреждены. После того, тот первый этап аварии, который был на Фукусиме, будет фактически реализован на ЗАЭС - когда нет внешнего питания и станция переходит на дизель-генераторы - объяснил Котин.

Руководитель "Энергоатома" напомнил, что станция уже 8 раз теряла внешнее питание.

Напомним

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин предупредил, что на всех шести энергоблоках оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции завершается срок эксплуатации ядерного топлива.

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