Детские железные дороги начинают новый сезон в городах Украины

В четырех городах Украины начинается новый сезон работы детской железной дороги. Об этом сообщили на странице "Укрзализныци" в Telegram, передает УНН.

Детали

Перед открытием нового сезона юные железнодорожники прошли теоретическое обучение, а работники Укрзализныци сделали ремонты, чтобы путешествия были безопасными для посетителей.

Более 2,5 тыс. юных специалистов уже готовы начать свою работу.

Сезон движения поездов стартует в Киеве, Львове, Ровно и Днепре.

Киев: открытие сезона - 27 апреля. Движение поездов в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. В июне-августе - по четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.

Днепр: открытие сезона - 4 мая. В мае, сентябре и октябре поезда отправляются в выходные дни с 10:00 до 18:00. Летний график: каждую пятницу с 12:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 18:00.

Львов и Ровно: открытие сезона 11 мая. Во Львове движение поездов по пятницам, субботам и воскресеньям. На выходных с 11:00 до 13:45 и с 15:00 до 17:45, по пятницам с 12:00 до 16:45. В Ровно: по пятницам с 11:00 до 16:30, каждые выходные с 10:00 до 17:30, в мае, сентябре и октябре - только по субботам и воскресеньям.

На детской железной дороге в Харькове, учитывая ситуацию с безопасностью, открытие пока откладывается.

Дополнение

В конце декабря в Киеве и Днепре стартовал зимний сезон на детских железных дорогах, который завершился в конце января.

23 декабря в столице и во Львове стартовали первые рейсы праздничных паровозов с рождественским представлением для детей.