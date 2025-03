Демарш в ОБСЕ: в США поддержали Украину

"Мы осуждаем неправомерную характеристику мирных крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов" прооккупационными голосами на HDIM-2019. Мирное сопротивление жестокой российской оккупации является источником вдохновения для всех, кто любит свободу. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, накануне делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме".

Позже украинская делегация всё же приняла решение не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ после консультаций с партнерами.

We condemn the wrongful characterization of peaceful #CrimeanTatar #humanrights defenders as "terrorists & extremists" by pro-occupation voices at #HDIM2019.



Peaceful resistance to #Russia's brutal occupation is an inspiration to all who love freedom. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/w8dNdjLaLL

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) 18 вересня 2019 р.