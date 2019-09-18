Демарш в ОБСЄ: у США підтримали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Місія США на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру засудила заяви пропагандистів, які назвали мирних кримськотатарських правозахисників "терористами і екстремістами". Про це йдеться в заяві місії США при ОБСЄ в Twitter, передає УНН.
"Ми засуджуємо неправомірну характеристику мирних кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів" проокупаційними голосами на HDIM-2019. Мирний опір жорстокій російській окупації є джерелом натхнення для всіх, хто любить свободу. Крим - це Україна", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, напередодні делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, в знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".
Пізніше українська делегація все ж ухвалила рішення не припиняти роботу в двотижневій нараді ОБСЄ після консультацій з партнерами.
We condemn the wrongful characterization of peaceful #CrimeanTatar #humanrights defenders as "terrorists & extremists" by pro-occupation voices at #HDIM2019.
Peaceful resistance to #Russia's brutal occupation is an inspiration to all who love freedom. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/w8dNdjLaLL