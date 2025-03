Демарш в ОБСЄ: у США підтримали Україну

"Ми засуджуємо неправомірну характеристику мирних кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів" проокупаційними голосами на HDIM-2019. Мирний опір жорстокій російській окупації є джерелом натхнення для всіх, хто любить свободу. Крим - це Україна", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, напередодні делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, в знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".

Пізніше українська делегація все ж ухвалила рішення не припиняти роботу в двотижневій нараді ОБСЄ після консультацій з партнерами.

We condemn the wrongful characterization of peaceful #CrimeanTatar #humanrights defenders as "terrorists & extremists" by pro-occupation voices at #HDIM2019.



Peaceful resistance to #Russia's brutal occupation is an inspiration to all who love freedom. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/w8dNdjLaLL

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) 18 вересня 2019 р.