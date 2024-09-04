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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело Дмитрука: прокуроры требуют увеличить залог одному из его сообщников, который помог нардепу выехать за границу

Дело Дмитрука: прокуроры требуют увеличить залог одному из его сообщников, который помог нардепу выехать за границу

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 12:17  •  4712 просмотра

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Прокуратура обжалует меру пресечения для одного из организаторов незаконного выезда нардепа Дмитрука за границу. Требуют увеличить залог с 5 до 10 млн грн, считая текущую сумму недостаточной.

Прокуроры Одесской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в суде апелляционной инстанции оспаривают меру пресечения, которую суд избрал одному из участников организации незаконной переправки нардепа Артема Дмитрука через госграницу. Прокуроры подали апелляцию с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн гривен, говорится в заявлении Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора не назвали имени нардепа, но по деталям дела понятно, что речь идет о нардепе Артеме Дмитруке. 

Как уже сообщал УНН, киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемому организации незаконной переправки нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 октября 2024 года с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который, по мнению стороны обвинения, является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн гривен

- говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

Напомним,

Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.

По данным следствия, ему помогли трое подельников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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