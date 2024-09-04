Справа Дмитрука: прокурори вимагають збільшити заставу одному з його спільників, який допоміг нардепу виїхати за кордон

Прокурори Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в суді апеляційної інстанції оскаржують запобіжний захід, який суд обрав одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа Артема Дмитрука через держкордон. Прокурори подали апеляцію з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень, йдеться у заяві Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора не назвали імені нардепа, але по деталях справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Артема Дмитрука.

Як вже повідомляв УНН, київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному організації незаконного переправлення нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30 жовтня 2024 року з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Не погоджуючись із рішенням суду стосовно розміру застави, який, на думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень - йдеться у заяві Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо

Нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Рима.

Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа Дмитрука через державний кордон України.

За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.