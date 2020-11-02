ГБР сегодня допросит главу Конституционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное бюро расследований сегодня допросит главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным ГБР, расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного суда Украины на совершение преступлений в составе преступной организации. Отмечается, что во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ними неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
В этот же день Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Как сообщал УНН, ГБР вызвало главу КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.