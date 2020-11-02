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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 33494 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58699 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 78481 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 89382 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98276 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113694 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 115090 просмотра

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ГБР сегодня допросит главу Конституционного суда

ГБР сегодня допросит главу Конституционного суда

Киев  •  УНН

 • 16847 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное бюро расследований сегодня допросит главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным ГБР, расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного суда Украины на совершение преступлений в составе преступной организации. Отмечается, что во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ними неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

В этот же день Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Как сообщал УНН, ГБР вызвало главу КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

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