Дания выделяет 6 млн евро на восстановление энергетики Украины: что известно
Киев • УНН
Дания предоставит Украине 6 млн евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры через Фонд энергетической поддержки. Страна является одним из лидеров по объему помощи Украине относительно собственного ВВП.
Дания предоставит Украине 6 миллионов евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на правительственный портал.
Детали
6 миллионов евро, которые Дания предоставит Украине для восстановления поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры, будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины.
О помощи Украине шла речь во время встречи Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной с делегацией Дании во главе с Министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст.
Как подчеркнула вице-премьер-министр Дании Мария Бьерре Хольст, поддержка Украины была и остается одним из главных приоритетов Дании. И они хотят видеть Украину членом Европейского Союза, поэтому будут оказывать всестороннюю поддержку нашему государству на пути евроинтеграции.
Сейчас Дания является одним из лидеров среди партнеров нашей страны по объему помощи в процентах от собственного ВВП.
Напомним
Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16 из запланированных 19. Следующая партия самолетов ожидается до конца 2024 года, точное количество не разглашается.