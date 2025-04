Д.Трамп провел телефонный разговор президентом Филиппин

"Это была дружеская беседа, в которой лидеры обсудили проблемы Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), касающиеся региональной безопасности, в том числе угрозы со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-лидер "отряда смерти" в Филиппинах обвинил президента Р.Дутерте в убийствах

Также Д.Трамп отметил успехи Дутерте в борьбе с наркотиками на Филиппинах. Президент США сообщил, что надеется присутствовать на саммите между США и странами АСЕАН, а также на саммите стран Восточной Азии в ноябре.

"Президент Трамп также пригласил президента Дутерте в Белый дом, чтобы обсудить важность альянса между Соединенными Штатами и Филиппинами, который движется сейчас в очень позитивном направлении", - отметила пресс-служба Белого дома.

NEW: Pres. Trump has invited Philippines Pres. Rodrigo Duterte to the White House. pic.twitter.com/stWZUvFQlS

- ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 апреля 2017 г.