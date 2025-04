Д.Трамп провів телефонну розмову президентом Філіппін

“Це була дружня бесіда, в якій лідери обговорили проблеми Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), що стосуються регіональної безпеки, в тому числі загрози з боку Північної Кореї,” — йдеться в повідомленні.

Також Д.Трамп відзначив успіхи Дутерте в боротьбі з наркотиками на Філіппінах. Президент США повідомив, що сподівається бути присутнім на саміті між США і країнами АСЕАН, а також на саміті країн Східної Азії в листопаді.

“Президент Трамп також запросив президента Дутерте в Білий дім, щоб обговорити важливість альянсу між Сполученими Штатами і Філіппінами, який рухається зараз в дуже позитивному напрямку,” — зазначила прес-служба Білого дому.

NEW: Pres. Trump has invited Philippines Pres. Rodrigo Duterte to the White House. pic.twitter.com/stWZUvFQlS

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 апреля 2017 г.