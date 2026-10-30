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Что празднуют 30 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2664 просмотра

30 октября в мире отмечают День жизни и День ортопедических медсестёр, а в Украине — День тренера и чек-листа. Верующие чтят святых Зиновия и Зиновию.

Что празднуют 30 октября в Украине и мире

30 октября в мире отмечают Международный день ортопедических медсестёр и медбратьев и Всемирный день жизни. В церковном календаре по новому стилю чтят святых священномучеников Зиновия и Зиновию, а по старому стилю вспоминают святого пророка Осию и святого преподобномученика Андрея Критского, пишет УНН.

Международный день ортопедических медсестёр и медбратьев (International Orthopaedic Nurses Day)

Глобальная медицинская дата, учреждённая в США в 1990 году и поддержанная Национальной ассоциацией ортопедических медсестёр и международными сестринскими сообществами.

Событие призвано отметить важный вклад среднего медицинского персонала в лечение, уход и реабилитацию пациентов с травмами, патологиями опорно-двигательного аппарата, дегенеративными заболеваниями суставов и после сложных ортопедических операций.

Всемирный день жизни (World Day of Life)

Международная правозащитная и гуманитарная дата, посвящённая ценности человеческой жизни на всех её этапах.

Мероприятие подчёркивает важность защиты базовых прав человека, обеспечения доступа к качественной медицине, безопасных условий проживания, противодействия насилию и вооружённым конфликтам, а также поддержки ментального и физического здоровья населения во всём мире.

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День тренера (Coach Day)

Неофициальный профессиональный праздник, учреждённый в 1999 году по инициативе Федерации художественной гимнастики Украины и спортивных организаций.

День посвящён признанию ключевой роли спортивных наставников, тренеров детско-юношеских школ и профессиональных команд в формировании дисциплины, раскрытии потенциала атлетов, достижении высоких спортивных результатов и популяризации здорового образа жизни.

День чек-листа (Checklist Day)

Неофициальный праздник, отмечающий роль контрольных списков в повышении продуктивности, минимизации человеческого фактора и обеспечении безопасности в критических отраслях.

История даты связана с 30 октября 1935 года, когда авиационная катастрофа опытного бомбардировщика Boeing Model 299 показала необходимость введения обязательных предполётных чек-листов для пилотов, что впоследствии стало стандартом в гражданской авиации, медицине и менеджменте.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых священномучеников Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры Зиновии. Они родились в Эгеях, раздали своё наследство бедным и посвятили жизнь служению христианской общине.

Зиновий обладал даром исцелять болезни молитвой, а во время преследований в правление императора Диоклетиана вместе с сестрой открыто исповедал веру перед судом, за что оба были казнены в 285 году.

По старому календарю верующие чтят память святого пророка Осии  - одного из 12 малых ветхозаветных пророков, который обличал отступничество израильского народа от Бога и пророчествовал о приходе Спасителя.

Также вспоминают преподобномученика Андрея Критского  - почитателя икон, принявшего мученическую смерть в Константинополе во времена императора-иконоборца Константина Копронима.

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Александра Месенко

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