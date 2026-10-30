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Що святкують 30 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2952 перегляди

30 жовтня у світі відзначають дні життя та ортопедичних медсестер, а в Україні - День тренера й чек-листа. Віряни вшановують святих Зіновія і Зіновію.

Що святкують 30 жовтня в Україні та світі

30 жовтня у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів та Всесвітній день життя. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих священномучеників Зіновія і Зіновію, а за старим стилем згадують святого пророка Осію та святого преподобномученика Андрія Критського, пише УНН.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів (International Orthopaedic Nurses Day)

Глобальна медична дата, започаткована у США в 1990 році та підтримана Національною асоціацією ортопедичних медсестер і міжнародними сестринськими спільнотами.

Подія покликана відзначити важливий внесок середнього медичного персоналу в лікування, догляд та реабілітацію пацієнтів із травмами, патологіями опорно-рухового апарату, дегенеративними захворюваннями суглобів та після складних ортопедичних операцій.

Всесвітній день життя (World Day of Life)

Міжнародна правозахисна та гуманітарна дата, присвячена цінності людського життя на всіх його етапах.

Захід наголошує на важливості захисту базових прав людини, забезпеченні доступу до якісної медицини, безпечних умов проживання, протидії насильству та збройним конфліктам, а також підтримці ментального й фізичного здоров'я населення в усьому світі.

Важливо, щоб партнери не спостерігали просто без дій, коли руйнуються людські життя - Зеленський02.07.26, 19:12 • 4112 переглядiв

День тренера (Coach Day)

Неофіційне професійне свято, започатковане у 1999 році з ініціативи Федерації художньої гімнастики України та спортивних організацій.

День присвячений визнанню ключової ролі спортивних наставників, тренерів дитячо-юнацьких шкіл і професійних команд у формуванні дисципліни, розкритті потенціалу атлетів, досягненні високих спортивних результатів та популяризації здорового способу життя.

День чек-листа (Checklist Day)

Неофіційне свято, яке відзначає роль списків контролю у підвищенні продуктивності, мінімізації людського фактора та забезпеченні безпеки у критичних галузях.

Історія дати пов'язана із 30 жовтня 1935 року, коли авіаційна катастрофа дослідного бомбардувальника Boeing Model 299 показала необхідність введення обов'язкових передполітних чек-листів для пілотів, що згодом стало стандартом у цивільній авіації, медицині та менеджменті.

Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14.10.26, 14:14 • 120507 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Зіновія, єпископа Егейського, та його сестри Зіновії. Вони народилися в Егеї, роздали свій спадок бідним і присвятили життя служінню християнській громаді.

Зіновій мав дар зцілення хвороб молитвою, а під час переслідувань за царювання імператора Діоклетіана разом із сестрою відкрито визнав віру перед судом, за що обоє були страчені у 285 році.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Осії  - одного з 12 малих ветхозавітних пророків, який викривав відступництво ізраїльського народу від Бога та пророкував про прихід Спасителя.

Також згадують преподобномученика Андрія Критського  - іконошанувальника, який прийняв мученицьку смерть у Константинополі за часів імператора-іконоборця Костянтина Копроніма.

"Немає нічого святого": росіяни вдарили по церкві на Хмельниччині - ОВА20.10.26, 01:44 • 9861 перегляд

Олександра Месенко

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