Что празднуют 2 августа в Украине и мире
Киев • УНН
В первое воскресенье августа Украина отмечает День Воздушных сил ВСУ. По новому церковному календарю чтят память первомученика Стефана, а по старому - пророка Ильи.
2 августа 2026 года Украина отмечает важный военный праздник - День Воздушных Сил ВСУ. По новому церковному календарю православные верующие чтят память первомученика Стефана, тогда как по старому стилю это традиционный и очень почитаемый в народе день пророка Ильи, пишет УНН.
День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
Этот праздник традиционно отмечается в первое воскресенье августа. В этот день мы чествуем мужество и профессионализм военных летчиков, зенитчиков, радиолокаторщиков и всех специалистов, которые круглосуточно стоят на страже украинского неба, защищая его от вражеских атак.
Международный день памяти жертв нацистского геноцида ромов (Porajmos)
Трагическая и важная дата. Именно в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау было уничтожено более 4 тысяч ромов. Этот день напоминает миру об ужасах нацизма и необходимости борьбы с любыми проявлениями ксенофобии.
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Международный день прощения (International Forgiveness Day)
Отмечается в первое воскресенье августа. Этот праздник призывает отпустить старые обиды, примириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре, и обрести душевное спокойствие через прощение.
День сестер (National Sisters Day)
Теплый семейный праздник, который в США отмечают в первое воскресенье августа. Это прекрасный повод позвонить или встретиться со своей сестрой и поблагодарить ее за поддержку и любовь.
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День книжки-раскраски (National Coloring Book Day)
Праздник, посвященный раскраскам, которые сегодня популярны не только среди детей, но и среди взрослых как прекрасное средство для арт-терапии и снятия стресса.
День сэндвича с мороженым (National Ice Cream Sandwich Day)
Вкусный летний праздник, посвященный популярному десерту - порции холодного мороженого, зажатой между двумя кусочками печенья, вафель или бисквита.
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День памяти перенесения мощей первомученика Стефана
По новому календарю, 2 августа чтят святого Стефана. В народе этот день часто называли "Степан-сеновал". Традиционно в это время завершали сенокос. Из трав, собранных в этот день, плели особый "степанов венок", который считался целебным и хранился в доме до весны для лечения простуд.
Для тех, кто придерживается старого календаря: 2 августа празднуют День памяти славного пророка Ильи. Это один из самых больших летних праздников, известный в народе как "Илья". Пророк считался повелителем грома и дождя. Главная народная примета утверждает: "До Ильи люди купаются, а после него - с водой прощаются", поскольку вода в водоемах становится холодной и "цветет".
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