Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Кировоградской области

“Речь идет о женщине, которая зарегистрирована по месту жительства в Киеве, однако находилась на момент подтверждения COVID-19 в Александрии. Сейчас пациентка госпитализирована в Александрийскую городскую больницу”, — сообщили в ОГА, и добавили, что инфицированными являются еще 3 женщины из Кропивницкого.

В пресс-службе напомнили, что за прошедшие сутки также подтвердили 10 очередных случаев выздоровления от коронавируса. Болезнь победили 7 женщин и 3 мужчин с Кропивницкого.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.