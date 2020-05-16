Чотири нові випадки коронавірусу підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 травня. УНН. На Кіровоградщині фахівці обласного лабцентру обстежили 250 людей і виявили 4 нових випадки зараження коронавірусом. Про це поінформували в пресслужбі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
“Йдеться про жінку, яка зареєстрована за місцем проживання в Києві, проте перебувала на момент підтвердження COVID-19 в Олександрії. Наразі пацієнтка госпіталізована до Олександрійської міської лікарні” — повідомили в ОДА, та додали, що інфікованими є ще 3 жінок з Кропивницького.
В пресслужбі нагадали, що минулої доби також підтвердили 10 чергових випадків одужання від коронавірусу. Хворобу побороли 7 жінок і 3 чоловіків із Кропивницького.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.