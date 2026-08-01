Четверть боев на Покровском и Константиновском направлениях - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 243 боевых столкновения. Противник нанёс один ракетный и 75 авиаударов, применив 226 управляемых авиабомб.
243 боя произошло на фронте за минувшие сутки, четверть из них — на двух направлениях: Покровском и Константиновском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 243 боевых столкновения
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10172 дрона-камикадзе и совершил 3295 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БпЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, один склад и еще один важный объект российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло одно боестолкновение с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодезное, Радьковка и Хатнее.
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.
На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Новопавловки и Долгой Балки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожнее, Удачное, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вильное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не вел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
РФ за сутки потеряла почти 1,5 тысячи военных и более 1 800 беспилотников – Генштаб01.08.26, 06:47 • 3942 просмотра