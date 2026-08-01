Четверть боев на Покровском и Константиновском направлениях - карта от Генштаба

243 боя произошло на фронте за минувшие сутки, четверть из них — на двух направлениях: Покровском и Константиновском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 243 боевых столкновения - сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10172 дрона-камикадзе и совершил 3295 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БпЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, один склад и еще один важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло одно боестолкновение с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодезное, Радьковка и Хатнее.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожнее, Удачное, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вильное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не вел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

РФ за сутки потеряла почти 1,5 тысячи военных и более 1 800 беспилотников – Генштаб