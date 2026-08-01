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РФ за сутки потеряла почти 1,5 тысячи военных и более 1 800 беспилотников – Генштаб

Киев • УНН

 • 3942 просмотра

За сутки Силы обороны уничтожили 1470 российских военных и 1838 беспилотников. Общие потери РФ с начала вторжения превысили 1,447 миллиона человек.

РФ за сутки потеряла почти 1,5 тысячи военных и более 1 800 беспилотников – Генштаб

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1 470 военнослужащих, 82 артиллерийские системы и 1 838 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, за сутки Силы обороны Украины также уничтожили четыре боевые бронированные машины, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 16 наземных роботизированных комплексов, 463 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники противника.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия, по оценке Генштаба ВСУ, потеряла около 1 447 620 военных. Также украинские военные уничтожили 12 231 танк, 25 060 боевых бронированных машин, 47 127 артиллерийских систем, 1 980 реактивных систем залпового огня, 1 527 средств ПВО, 437 503 беспилотника оперативно-тактического уровня и 128 497 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Данные уточняются.

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Степан Гафтко

Война в Украине
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Украина