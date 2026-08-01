РФ за сутки потеряла почти 1,5 тысячи военных и более 1 800 беспилотников – Генштаб

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1 470 военнослужащих, 82 артиллерийские системы и 1 838 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

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По данным Генштаба, за сутки Силы обороны Украины также уничтожили четыре боевые бронированные машины, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 16 наземных роботизированных комплексов, 463 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники противника.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия, по оценке Генштаба ВСУ, потеряла около 1 447 620 военных. Также украинские военные уничтожили 12 231 танк, 25 060 боевых бронированных машин, 47 127 артиллерийских систем, 1 980 реактивных систем залпового огня, 1 527 средств ПВО, 437 503 беспилотника оперативно-тактического уровня и 128 497 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Данные уточняются.

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