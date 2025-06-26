Черные ящики трагического рейса Air India частично расшифрованы: Индия пока не будет передавать данные за границу
Киев • УНН
Индия подтвердила восстановление первых данных с черных ящиков рейса Air India, разбившегося 12 июня, унесшего жизни более 260 человек. Местные специалисты анализируют информацию для выяснения причин самой смертоносной авиационной трагедии десятилетия, не передавая данные за границу.
Власти Индии восстановили первые данные с черных ящиков рейса Air India, потерпевшего крушение в Индии возле Ахмедабада 12 июня, унеся жизни более 260 человек. Несмотря на предварительные заявления СМИ о том, что записи могут быть переданы в США, министерство гражданской авиации Индии заявило, что в настоящее время их будут изучать местные специалисты, сообщает Independent передает УНН.
Первые данные с бортовых самописцев самолета Air India, потерпевшего крушение вблизи Ахмедабада 12 июня, успешно восстановлены
Черный ящик разбившегося рейса AI 171 все еще находится в Индии, и его исследует Бюро по расследованию авиационных аварий (AAIB)
Согласно официальной информации, 24 июня под наблюдением AAIB начался процесс извлечения данных из защищенных модулей регистраторов - CVR (речевого самописца кабины пилотов) и FDR (бортового самописца полетных параметров). Доступ к блоку памяти уже получен, а сами данные загружены. Сейчас специалисты анализируют записанную информацию, чтобы выяснить причины трагедии, в которой погибли 241 пассажир и по меньшей мере 19 человек на земле. Выжил только один человек.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что регистраторы могут быть отправлены в США для более детального анализа. Однако в четверг, 26 июня, министерство заверило: "решение о передаче данных за границу будет принято только после того, как AAIB завершит полную оценку технических и аспектов безопасности".
Дополнение
Катастрофа произошла всего через несколько секунд после взлета самолета Boeing 787 Dreamliner, направлявшегося в Лондон. Лайнер врезался в общежитие медицинского колледжа BJ. Из-за масштабных повреждений и огня идентификация тел оказалась невозможной без анализа ДНК. Передача останков родным началась только через трое суток после трагедии.
Авиакатастрофа в Ахмедабаде уже названа самой смертоносной авиационной трагедией за последнее десятилетие в мире. Она вызвала волну проверок в быстрорастущем индийском авиасекторе.
Так, Генеральный директорат гражданской авиации Индии (DGCA) после катастрофы инициировал специальный аудит. Ведомство выявило повторяющиеся дефекты в техническом обслуживании самолетов в крупнейших аэропортах страны - Дели и Мумбаи.
"Повторяющиеся проблемы свидетельствуют о неэффективном мониторинге и неадекватных мерах по устранению недостатков", - говорится в официальном заявлении DGCA.
Аудит также выявил нарушения со стороны инженеров: пренебрежение протоколами безопасности, игнорирование определенных неисправностей и несоблюдение технических инструкций при обслуживании авиатехники.