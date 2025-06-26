Черные ящики трагического рейса Air India частично расшифрованы: Индия пока не будет передавать данные за границу

Власти Индии восстановили первые данные с черных ящиков рейса Air India, потерпевшего крушение в Индии возле Ахмедабада 12 июня, унеся жизни более 260 человек. Несмотря на предварительные заявления СМИ о том, что записи могут быть переданы в США, министерство гражданской авиации Индии заявило, что в настоящее время их будут изучать местные специалисты, сообщает Independent передает УНН.

Первые данные с бортовых самописцев самолета Air India, потерпевшего крушение вблизи Ахмедабада 12 июня, успешно восстановлены - сообщило Министерство гражданской авиации Индии, подчеркнув, что расследование продолжается и все работы в настоящее время осуществляются исключительно силами индийских специалистов.

Черный ящик разбившегося рейса AI 171 все еще находится в Индии, и его исследует Бюро по расследованию авиационных аварий (AAIB) – заявил министр гражданской авиации Рам Мохан Найду в комментарии агентству ANI.

Согласно официальной информации, 24 июня под наблюдением AAIB начался процесс извлечения данных из защищенных модулей регистраторов - CVR (речевого самописца кабины пилотов) и FDR (бортового самописца полетных параметров). Доступ к блоку памяти уже получен, а сами данные загружены. Сейчас специалисты анализируют записанную информацию, чтобы выяснить причины трагедии, в которой погибли 241 пассажир и по меньшей мере 19 человек на земле. Выжил только один человек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что регистраторы могут быть отправлены в США для более детального анализа. Однако в четверг, 26 июня, министерство заверило: "решение о передаче данных за границу будет принято только после того, как AAIB завершит полную оценку технических и аспектов безопасности".

Дополнение

Катастрофа произошла всего через несколько секунд после взлета самолета Boeing 787 Dreamliner, направлявшегося в Лондон. Лайнер врезался в общежитие медицинского колледжа BJ. Из-за масштабных повреждений и огня идентификация тел оказалась невозможной без анализа ДНК. Передача останков родным началась только через трое суток после трагедии.

Авиакатастрофа в Ахмедабаде уже названа самой смертоносной авиационной трагедией за последнее десятилетие в мире. Она вызвала волну проверок в быстрорастущем индийском авиасекторе.

Так, Генеральный директорат гражданской авиации Индии (DGCA) после катастрофы инициировал специальный аудит. Ведомство выявило повторяющиеся дефекты в техническом обслуживании самолетов в крупнейших аэропортах страны - Дели и Мумбаи.

"Повторяющиеся проблемы свидетельствуют о неэффективном мониторинге и неадекватных мерах по устранению недостатков", - говорится в официальном заявлении DGCA.

Аудит также выявил нарушения со стороны инженеров: пренебрежение протоколами безопасности, игнорирование определенных неисправностей и несоблюдение технических инструкций при обслуживании авиатехники.