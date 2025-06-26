Чорні скриньки трагічного рейсу Air India частково розшифровані: Індія поки не передаватиме дані за кордон
Київ • УНН
Індія підтвердила відновлення перших даних з чорних скриньок рейсу Air India, що розбився 12 червня, забравши життя понад 260 людей. Місцеві фахівці аналізують інформацію для з'ясування причин найсмертоноснішої авіаційної трагедії десятиліття, не передаючи дані за кордон.
Влада Індії відновила перші дані з чорних скриньок рейсу Air India, який зазнав катастрофи в Індії біля Ахмедабада 12 червня, забравши життя понад 260 людей. Попри попередні заяви ЗМІ про те, що записи можуть бути передані у США, міністерство цивільної авіації Індії заявило, що наразі їх вивчатимуть місцеві фахівці, повідомляє Independent передає УНН.
Перші дані з бортових самописців літака Air India, який зазнав катастрофи поблизу Ахмедабада 12 червня, успішно відновлено
Чорна скринька розбитого рейсу AI 171 все ще знаходиться в Індії, і її досліджує Бюро з розслідування авіаційних аварій (AAIB)
Згідно з офіційною інформацією, 24 червня під наглядом AAIB розпочався процес вилучення даних із захищених модулів реєстраторів - CVR (мовного самописця кабіни пілотів) і FDR (бортового самописця польотних параметрів). Доступ до блоку пам’яті вже отримано, а самі дані завантажено. Зараз фахівці аналізують записану інформацію, щоб з’ясувати причини трагедії, у якій загинули 241 пасажир і щонайменше 19 осіб на землі. Вижила лише одна людина.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що реєстратори можуть бути відправлені до США для детальнішого аналізу. Однак у четвер, 26 червня, міністерство запевнило: "рішення про передачу даних за кордон буде ухвалене лише після того, як AAIB завершить повну оцінку технічних і безпекових аспектів".
Доповнення
Катастрофа сталася лише за кілька секунд після зльоту літака Boeing 787 Dreamliner, що прямував до Лондона. Лайнер врізався в гуртожиток медичного коледжу BJ. Через масштабні пошкодження і вогонь ідентифікація тіл виявилася неможливою без аналізу ДНК. Передача останків рідним розпочалась лише через три доби після трагедії.
Авіакатастрофа в Ахмедабаді вже названа найсмертоноснішою авіаційною трагедією за останнє десятиліття у світі. Вона спричинила хвилю перевірок у швидкозростаючому індійському авіасекторі.
Так, Генеральний директорат цивільної авіації Індії (DGCA) після катастрофи ініціював спеціальний аудит. Відомство виявило повторювані дефекти в технічному обслуговуванні літаків у найбільших аеропортах країни - Делі та Мумбаї.
"Повторювані проблеми свідчать про неефективний моніторинг та неадекватні заходи щодо усунення недоліків", - йдеться в офіційній заяві DGCA.
Аудит також виявив порушення з боку інженерів: нехтування протоколами безпеки, ігнорування певних несправностей та недотримання технічних інструкцій під час обслуговування авіатехніки.