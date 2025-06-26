Чорні скриньки трагічного рейсу Air India частково розшифровані: Індія поки не передаватиме дані за кордон

Влада Індії відновила перші дані з чорних скриньок рейсу Air India, який зазнав катастрофи в Індії біля Ахмедабада 12 червня, забравши життя понад 260 людей. Попри попередні заяви ЗМІ про те, що записи можуть бути передані у США, міністерство цивільної авіації Індії заявило, що наразі їх вивчатимуть місцеві фахівці, повідомляє Independent передає УНН.

Перші дані з бортових самописців літака Air India, який зазнав катастрофи поблизу Ахмедабада 12 червня, успішно відновлено - повідомило Міністерство цивільної авіації Індії, підкресливши, що розслідування триває і всі роботи наразі здійснюються виключно силами індійських фахівців.

Чорна скринька розбитого рейсу AI 171 все ще знаходиться в Індії, і її досліджує Бюро з розслідування авіаційних аварій (AAIB) – заявив міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду в коментарі агентству ANI.

Згідно з офіційною інформацією, 24 червня під наглядом AAIB розпочався процес вилучення даних із захищених модулів реєстраторів - CVR (мовного самописця кабіни пілотів) і FDR (бортового самописця польотних параметрів). Доступ до блоку пам’яті вже отримано, а самі дані завантажено. Зараз фахівці аналізують записану інформацію, щоб з’ясувати причини трагедії, у якій загинули 241 пасажир і щонайменше 19 осіб на землі. Вижила лише одна людина.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що реєстратори можуть бути відправлені до США для детальнішого аналізу. Однак у четвер, 26 червня, міністерство запевнило: "рішення про передачу даних за кордон буде ухвалене лише після того, як AAIB завершить повну оцінку технічних і безпекових аспектів".

Доповнення

Катастрофа сталася лише за кілька секунд після зльоту літака Boeing 787 Dreamliner, що прямував до Лондона. Лайнер врізався в гуртожиток медичного коледжу BJ. Через масштабні пошкодження і вогонь ідентифікація тіл виявилася неможливою без аналізу ДНК. Передача останків рідним розпочалась лише через три доби після трагедії.

Авіакатастрофа в Ахмедабаді вже названа найсмертоноснішою авіаційною трагедією за останнє десятиліття у світі. Вона спричинила хвилю перевірок у швидкозростаючому індійському авіасекторі.

Так, Генеральний директорат цивільної авіації Індії (DGCA) після катастрофи ініціював спеціальний аудит. Відомство виявило повторювані дефекти в технічному обслуговуванні літаків у найбільших аеропортах країни - Делі та Мумбаї.

"Повторювані проблеми свідчать про неефективний моніторинг та неадекватні заходи щодо усунення недоліків", - йдеться в офіційній заяві DGCA.

Аудит також виявив порушення з боку інженерів: нехтування протоколами безпеки, ігнорування певних несправностей та недотримання технічних інструкцій під час обслуговування авіатехніки.