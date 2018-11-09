Из-за лесных пожаров в Малибу проводят массовую эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Малибу, что в Америке, объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в твиттере пожарной службы Лос-Анджелеса, сообщает УНН.
“Срочное сообщение безопасности! Явная угроза! Жители Малибу должны немедленно покинуть район”, — сообщается в Twitter.
Как отмечается пожарной службой, на данный момент огонь движется к побережью Тихого океана.
#WhoolseyFire *URGENT SAFETY MESSAGE* Fire has jumped the 101 fwy near Chesebro and is headed to Ocean Mandatory Evacuations, 101 Fwy to the coast between Las Virgenes Cyn /Malibu Cyn Rd. to the LA County line. Imminent threat! Malibu lakes residents must leave area immediately.— LACounty Fire PIO (@LACoFDPIO) 9 листопада 2018 р.
Как сообщал УНН, ранее школы и больницы эвакуировали в Калифорнии из-за масштабного лесного пожара.