Из-за лесных пожаров в Малибу проводят массовую эвакуацию

“Срочное сообщение безопасности! Явная угроза! Жители Малибу должны немедленно покинуть район”, — сообщается в Twitter.

Как отмечается пожарной службой, на данный момент огонь движется к побережью Тихого океана.

#WhoolseyFire *URGENT SAFETY MESSAGE* Fire has jumped the 101 fwy near Chesebro and is headed to Ocean Mandatory Evacuations, 101 Fwy to the coast between Las Virgenes Cyn /Malibu Cyn Rd. to the LA County line. Imminent threat! Malibu lakes residents must leave area immediately.

— LACounty Fire PIO (@LACoFDPIO) 9 листопада 2018 р.

Как сообщал УНН, ранее школы и больницы эвакуировали в Калифорнии из-за масштабного лесного пожара.